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Sivas'ta feci kaza! Cip ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 ağır yaralı

#Sivas#Trafik Kazası#KAZA
Sivasta feci kaza Cip ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 ağır yaralı

Sivas'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi de ağır yaralandı.

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Kaza, saat 06.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Okan Tepeci (34) yönetimindeki otomobil ile Muhammet Gürbüz (25) idaresindeki cip kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden Okan Tepeci olay yerinde hayatını kaybetti.

Sivasta feci kaza Cip ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 ağır yaralı

Eşi Ümmü Gülsüm (26) ile kızı Fatma Zümra Tepeci (5) ise ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralı anne ve kızın hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Olay sonrası kaza yerinden kaçan diğer aracın sürücüsü Muhammet Gürbüz'ü yakalamak için polis ekiplerin çalışma başlattı.

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#Sivas#Trafik Kazası#KAZA

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