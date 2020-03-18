Sivas'ta feci kaza: 7 yaralı
Sivas’ta kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Kayseri- Malatya karayolu Gürün ilçesi Mazıkıran mevkisinde meydana geldi. Malatya yönünde ilerleyen S.K. idaresindeki 35 AD 6208 otomobil, kar yağışının etkisiyle kaygan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Şarampole devrilen otomobil ters dönerek durabildi. Kaza sonrası araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Gürün devlet hastanesine kaldırılan yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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