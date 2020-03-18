MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSivas'ta feci kaza: 7 yaralı
GeriGündem Sivas'ta feci kaza: 7 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
SİVAS (İHA)
Haber Giriş: 18.03.2020 - 11:21,Son Güncelleme:/

Sivas'ta feci kaza: 7 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sivas'ta feci kaza: 7 yaralı
Abone Olgoogle-news

Sivas’ta kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kayseri- Malatya karayolu Gürün ilçesi Mazıkıran mevkisinde meydana geldi. Malatya yönünde ilerleyen S.K. idaresindeki 35 AD 6208 otomobil, kar yağışının etkisiyle kaygan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Şarampole devrilen otomobil ters dönerek durabildi. Kaza sonrası araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Gürün devlet hastanesine kaldırılan yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle