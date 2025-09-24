Sivas'ta feci kaza: 4 ölü

Haberin Devamı

Kaza saat 19.30 sıralarında Doğanşar ilçesi Karkın köyünde meydana geldi.

Doğanşar ilçesinden Karkın köyüne giden Mehmet İncir (70) yönetimindeki 07 SAL 33 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki uçuruma yuvarlandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde araç sürücüsü ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan Halil Karamuk, Ayşe Karamuk ve Arife Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölenlerin cenazelerinin uçurumdan çıkarılması için AFAD ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.