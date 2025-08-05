×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sivas'ta feci kaza: 3 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Sivas#Tarım İşçisi
Sivasta feci kaza: 3 ölü, 4ü ağır 18 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2025 08:55

Sivas'ın Suşehri ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 18 kişi yaralandı. Yaralıların hastaneye sevkedildiği öğrenildi.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 04.55 sıralarında, Sivas'ın Suşehri ilçesi Geminbeli Geçidi Şarköy mevkiinde meydana geldi.

Şanlıurfa'dan Ordu'ya seyir halinde olan ve içinde fındık işçileri bulunan bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı.

Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 işçi öldü, 4'ü ağır 18 işçi yaralandı.

Yaralılar hava ambulansı ve kara ambulansı ile Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Sivas#Tarım İşçisi

BAKMADAN GEÇME!