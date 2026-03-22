Sivas'ta feci kaza: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2026 18:37

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

E.B. (41) yönetimindeki 06 AB 2661 plakalı cip ile H.A.D. (34) idaresindeki 60 ACF 461 plakalı otomobil Sivas-Tokat kara yolunun Yıldızeli ilçesi Pamukpınar mevkisinde çarpıştı. H.Ç'nin kullandığı 60 AGP 571 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarparak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler E.B. ve H.A.D. ile araçlarda bulunan B.B. (35), Y.S.B. (10), Z.S.B. (2) ve M.C.A. (31) yaralandı.

Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.C.A. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

BAKMADAN GEÇME!