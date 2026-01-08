×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sivas'ta feci kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Sivas#Trafik Kazası#Kaza
Sivasta feci kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2026 11:21

Sivas'ta yoldaki buzlanma nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 09.00 sıralarında merkeze bağlı Budaklı köyü yakınlarında Demirağ Organize Sanayi Bölgesi yolunda meydana geldi. Organize sanayi bölgesi yönüne giden Tolga Elbay (25) yönetimindeki 58 BG 680 plakalı TIR, yoldaki buzlanma nedeniyle makaslama yaptı. Arkasından gelen iş insanı Ahmet Yasak (65) yönetimindeki 58 AEP 860 plakalı cip de TIR'a arkadan çarptı.

Sivasta feci kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Aynı yöne seyir halinde olan Vasıf Erten Bayur (60) yönetimindeki 34 GOC 005 plakalı otomobil de öndeki kazayı fark edince buzlu zemin nedeniyle duramayarak manevra yapınca, yoldan çıkıp sağdaki şarampole yuvarlandı.

Sivasta feci kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Haberin Devamı

Kazada TIR'a çarpan araçta sıkışan iş insanı Ahmet Yasak hayatını kaybetti. Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Vasıf Ertan Bayur ile yanındaki Cengiz Çokgezer (61) ise yaralandı.

Sivasta feci kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Çokgezer'in sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. 

Sivasta feci kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ahmet Yasak'ın cenazesi, savcılık incelemesi sonrası araçtan çıkarılarak otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Yoğun buzlanma olduğu görülen yolda Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yaptı. 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Sivasta feci kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sivasta feci kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivas#Trafik Kazası#Kaza

BAKMADAN GEÇME!