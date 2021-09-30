Sivas'ta evinde bıçakla yaralanıp, hastanede ölen polis toprağa verildi

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İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ahmet Kekül, evinde bıçakla yaralandı. Kekül, durumu telsizle arkadaşlarına bildirdi. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Kekül, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kekül'ün cenazesi defnedilmek üzere memleketi Sivas'a getirildi. Ay Yıldız Camisi'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Kekül'ün yakınları ve meslektaşları katıldı. Cenaze namazı öncesi Kekül'ün yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Kekül'ün cenazesi aile mezarlığına defnedildi.