×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sivas'ta ev yangını: Zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Yangın#Sivas#Zöhre Ateş
Sivasta ev yangını: Zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2025 14:45

Sivas'ta yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında dumandan zehirlenen Zöhre Ateş (92) hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Divriği ilçesi Kuluncak köyünde Zöhre Ateş'e ait müstakil evde saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Divriği Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında evde yalnız yaşayan Zöhre Ateş, dumandan etkilendi. Ekiplerin dışarıya çıkardığı Ateş, ambulansla Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Zöhre Ateş doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Zöhre Ateş’in cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yangın#Sivas#Zöhre Ateş

BAKMADAN GEÇME!