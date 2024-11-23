×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLER Gündem Haberleri

Sivas'ta dershane yangınında hayatını kaybeden öğretmene gözyaşlarıyla veda

Güncelleme Tarihi:

#Sivas#Yangın#Öğretmen
Sivasta dershane yangınında hayatını kaybeden öğretmene gözyaşlarıyla veda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 12:57

Sivas’ta sahibi olduğu dershanede çıkan yangında hayatını kaybeden 47 yaşındaki matematik öğretmeni Cafer Başar Bulut, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Haberin Devamı

Sivas'ta Örtülüpınar Mahallesi Selçuklu Sokak’ta 4 katlı dershane binasının çatısında dün saat 02.30 sıralarında çıkan yangında hayatını kaybeden kurumun sahibi ve matematik öğretmeni Cafer Başar Bulut’un cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Cem Vakfı Sivas Şubesi Alibaba Cemevi'ne getirildi.

Cenazeye Bulut'un ailesi, SGK Sivas İl Müdürü Ahmet Kale, Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş ve çok sayıda seveni katıldı. Bulut'un yakınları ve bazı öğrencileri gözyaşlarına hakim olamadı.

Sivasta dershane yangınında hayatını kaybeden öğretmene gözyaşlarıyla veda

Kılınan cenaze namazının ardından Bulut’un cenazesi defnedilmek üzere Yıldızeli ilçesi Ortaklar köyüne götürülerek toprağa verildi.

Haberin Devamı

Öte yandan yangının çıkış nedeninin henüz belirlenmediği öğrenildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivas#Yangın#Öğretmen

BAKMADAN GEÇME!