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Sivas’ta dershane çatısında yangın

Güncelleme Tarihi:

#Sivas#Dershane#Yangın
Sivas’ta dershane çatısında yangın
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 04:15

Sivas’ta bir apartmanın 4’ncü katında dershane olarak kullanılan bölümün çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Yangın saat 02.30 sıralarında Örtülüpınar Mahallesi Selçuklu Sokak üzerinde bulunan 4 apartmanın en üst katında dershane olarak kullanılan bölümün çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangında alev ve dumanları görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle apartman sakinleri binadan tahliye edilirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye görevlilerinin yaklaşık 1 saat süren çalışma ile yangın, binadaki diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası çatıda hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Sivas#Dershane#Yangın

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