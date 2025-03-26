×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sivas'ta Deligazili Baraj Göleti'nde toplu balık ölümleri! İnceleme yapıldı

Güncelleme Tarihi:

#Sivas#Toplu Balık Ölümü#Deligazili Baraj Göleti
Sivasta Deligazili Baraj Göletinde toplu balık ölümleri İnceleme yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 10:48

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Deligazili köyü yakınlarındaki Deligazili Baraj Göleti'nde toplu balık ölümleri görüldü. Balıkların ölüm nedeni yapılacak inceleme sonrası belli olacak.

Haberin Devamı

Kangal ilçe merkezine 9 kilometre mesafedeki Deligazili köyü yakınlarında yer alan, tarımsal sulama amaçlı yapılan ancak zamanla vasfını yitiren baraj göletinde su seviyesi düştü. Kuraklık belirtisi gösteren gölette binlerce ölü balık kıyıya vurdu. Deligazili köyü sakinleri tarafından fark edilen balık ölümleri ilgili birimlere bildirildi. Bunun üzerine köye gelen İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, gölet çevresinde inceleme yaptı. İncelemede, göletin ön kısmında binlerce balık ölüsü bulundu. Çeşitli büyüklüklerdeki balıkların bir kısmının kıyıya vurduğu, bir kısmının da su içinde kaldığı tespit edildi.

Sivasta Deligazili Baraj Göletinde toplu balık ölümleri İnceleme yapıldı

Haberin Devamı

OKSİJEN AZLIĞI ŞÜPHESİ

Kokmaya başlayan balıklar ekiplerinin incelemesinin ardından çevreye zarar vermemesi için iş makinesi ile çukur kazılarak toprağa gömüldü. Balıkların su seviyesindeki düşüş ve oksijen yetersizliği nedeni ile öldüğü değerlendiriliyor. Balıkların ölüm nedeni yapılacak inceleme sonrasında netlik kazanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivas#Toplu Balık Ölümü#Deligazili Baraj Göleti

BAKMADAN GEÇME!