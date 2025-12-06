Sivas'ta cezaevi nakil aracı devrildi: 2'si ağır 9 yaralı

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas'ın Zara ilçesi D-200 Karayolu Tepeköy köyü mevkiinde gerçekleşti.

R.K. sevk ve idaresindeki Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na ait nakil aracı, İmranlı istikametinden Zara istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Araçta bulunan Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 7, Adalet Bakanlığına bağlı 2 personel yaralandı.

Yaralılar Zara Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaralı personelden 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Sivas Valiliği cezaevi nakil aracının kazasına ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "06.12.2025 Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında, Sivas ili Zara İlçesi D-200 kara yolu Tepeköy köyü mevkisinde, İmranlı istikametinden Zara istikametine seyir halinde bulunan Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na ait otobüsün, sürücü R.K.'nın direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkması sonucu tek taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza sonucu araçta bulunan Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 7, Adalet Bakanlığı'na bağlı 2 personel yaralanmış ve yaralılar Zara Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Yaralı personelden 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği, kazaya karışan ring aracında herhangi bir mahkûmun bulunmadığı tespit edilmiştir. Yaralı personelimize acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.