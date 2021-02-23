Sivas'ta, çatılarda tehlike oluşturan buz sarkıtlarına itfaiye müdahalesi

Kar yağışı sonrası yaklaşık 5 gündür soğuk havanın etkili olduğu kentte çatılardaki buz sarkıtları tehlike oluşturmaya başladı. İnönü Bulvarı üzerindeki binanın çatısında biriken kar yığınları ve oluşan buz kütlelerini görenler, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen görevliler, çevrede güvenlik önlemleri alarak buz kütlelerini ve biriken karları itfaiye merdiveniyle düşürdü. Kentte yayalar, çatılarda oluşan buz sarkıtlarından korunmak için kaldırım yerine yoldan yürüyerek, önlem aldıklarını söyledi.

Halkı bilinçli olma konusunda uyaran Talha Yılmaz (22), "Sivas gerçekten soğuk bir şehir. Buz sarkıtları kış aylarında bizi rahatsız ediyor. Belediye ekiplerimiz de tehlikeli sarkıtları temizliyor. Halkımızın bu konuda daha bilinçli olmasını ve çatılardan sarkan buz kütlelerine karşı kendilerini korumaları gerekli" dedi. 'HAFİFE ALINMAMALI'

Mehmet Sevim (68) ise "Çatıdan sarkan buzlar tehlikeli. Önceki yıllarda bir yakınım çatıdan düşen buz kütlesi yüzünden hayatını kaybetti. Geride gözü yaşlı 3 çocuk bıraktı. Hafife alınacak bir şey değil" diye konuştu.

Hüseyin Çiçek (48) de "Anadolu’nun en soğuk şehrinde ikamet ediyoruz. Bu tür kazalar her sene oluyor. Vatandaşlarımızı uyarmak hepimizin vazifesi. Kaldırımlardan yürürken çok dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.