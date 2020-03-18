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SİVAS (İHA)
Haber Giriş: 18.03.2020 - 14:37,Son Güncelleme:/

Sivas'ta buz sarkıtları 3 metreye ulaştı

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Sivas'ta buz sarkıtları 3 metreye ulaştı
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Sivas'ta tarihi medreselerin oluklarında uzunluğu 3 metreye ulaşan buz sarkıtları oluştu.

Sivas'ta bahar beklenirken geri dönen kış ilginç görüntüler oluşturdu. Yağan Mart karının ardından hava sıcaklığı eksi 5 dereceye düştü. Binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Tarihi Kent Meydanındaki yaklaşık 800 yıllık Şifahiye Medresesi'nin yağmur oluklarında oluşan buz sarkıtlarının boyu 3 metreye ulaştı. Tarihi paşa camisinin dış cephesinde oluşan buz sarkıtları da görülmeye değer görseller oluşturdu. Bunu fırsata dönüştürmek isteyenler bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi.

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