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Sivas'ta Büşra bebek olayında şoke eden iddia: Para karşılığı satıldığı öne sürülen bebek için 5 gözaltı

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#Sivas#Büşra Bebek#Kayıp Olayları
Sivasta Büşra bebek olayında şoke eden iddia: Para karşılığı satıldığı öne sürülen bebek için 5 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 11:53

Sivas'ın Divriği ilçesinde 2 gün önce kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı’yı arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında bebeğin ailesi tarafından para karşılığı başkasına verildiği iddiası üzerine 5 kişi gözaltına alındı. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları ise devam ediyor.

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Olay, 10 Eylül'de, Divriği ilçesi Göndüren köyünde meydana geldi. Diyarbakır'dan mevsimlik işçi olarak geldiği köyde, hayvancılıkla uğraşan Elif Balıkçı (27), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 11 aylık bebeği Büşra'yı yaşadıkları çadırda bulamadığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Bebeğin bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara AFAD, komando ve jandarma ekipleri katıldı, yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeği de kullanıldı.

Sivasta Büşra bebek olayında şoke eden iddia: Para karşılığı satıldığı öne sürülen bebek için 5 gözaltı

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında bebeğin ailesi tarafından para karşılığında başka bir kişiye verildiği iddiası üzerine 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

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Bebeğin bulunması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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#Sivas#Büşra Bebek#Kayıp Olayları

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