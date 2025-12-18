×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sivas'ta bomba alarmı: Fünye ile patlatıldı, boş çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Sivas#Ayakkabı Kutusu#Bomba Alarmı
Sivasta bomba alarmı: Fünye ile patlatıldı, boş çıktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2025 16:51

Sivas’ta çöp kutusunun üzerine bırakılan ayakkabı kutusu, polis ekiplerini harekete geçirdi. Bomba imha ekiplerinin fünye ile patlattığı ayakkabı kutusu boş çıktı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre olay, Sularbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler parkı yanında bulunan bir çöp kutusuna bırakılan ayakkabı kutusunu gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

FÜNYE İLE PATLATILDI

Olay yerine ulaşan polisler, alanı şerit çekerek kapattı. Trafiğe de kapatılan alana bomba imha uzmanı sevk edildi. Kutu üzerinde bir süre inceleme yapan bomba imha uzmanı, kutuyu kontrollü bir şekilde uzaktan fünye ile patlattı.

Sivasta bomba alarmı: Fünye ile patlatıldı, boş çıktı

KUTU BOŞ ÇIKTI

Bir süre paniğe neden olan ayakkabı kutusu boş çıktı. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından alan, yaya ve araç trafiğine açıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivas#Ayakkabı Kutusu#Bomba Alarmı

BAKMADAN GEÇME!