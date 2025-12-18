Sivas'ta bomba alarmı: Fünye ile patlatıldı, boş çıktı

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre olay, Sularbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler parkı yanında bulunan bir çöp kutusuna bırakılan ayakkabı kutusunu gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

FÜNYE İLE PATLATILDI

Olay yerine ulaşan polisler, alanı şerit çekerek kapattı. Trafiğe de kapatılan alana bomba imha uzmanı sevk edildi. Kutu üzerinde bir süre inceleme yapan bomba imha uzmanı, kutuyu kontrollü bir şekilde uzaktan fünye ile patlattı.

KUTU BOŞ ÇIKTI

Bir süre paniğe neden olan ayakkabı kutusu boş çıktı. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından alan, yaya ve araç trafiğine açıldı.