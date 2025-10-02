Sivas'ta bir mahalle diken üstünde! 20 yıl önce dikildi: Yağmur yağdığında balkona kıvılcımlar geliyor

Haberin Devamı

Sivas'ın Gülyurt Mahallesi 3'üncü sokakta bulunan elektrik direği, mahalle sakinlerinin kâbusu haline geldi. Yaklaşık 20 yıl önce dikilen elektrik direğin eskimesi ve bakımsızlığı nedeniyle özellikle yağışlı havalarda kablolardan kıvılcımlar ve ufak patlamalar meydana geliyor.

Direğin evlere çok yakın bir noktada bulunması mahalle sakinlerini daha da tedirgin ediyor. Yağışlı havalarda balkonların hemen önünde duran direkten çıkan kıvılcımlar, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Her an daha büyük bir yangın ya da can kaybına yol açabileceği endişesi, mahallede korkuya neden oluyor.

Yaklaşık 20 yıldır mahallede oturan Sevtap Kandur patlama anları saniye saniye kaydederken, ÇEDAŞ'tan çözüm beklediklerini belirtti.

Kandur, evinin balkonuna rahat bir şekilde çıkamadığını söyleyerek, "Yağmurdan kaynaklı oluşan şase bir anda kıvılcım oluşturuyor" dedi.

Sevtap Kandur, yetkililerden bir an önce çözüm beklediklerini söyleyerek, "Biz, mahallemizin elektrik direğinin apartmanımıza ve komşularımıza karşı bir risk taşıdığını ve elektrik tellerinin eskidiği için 2020 yılında ÇEDAŞ'a dilekçe verdik. Dilekçe sonucunda ise bize olumsuz cevap verildi. Biz yağmur yağdığında ve gök gürlediğinde bu elektrik direğinden balkonuma kadar kıvılcımlar geliyor. Bir video paylaştım, videoyu ihbar ettiğim zaman ÇEDAŞ iki saat sonra gelip 'kablolar eskidi' deyip geçiştirdiler. Ama ben bu konudan dolayı balkonumda rahat bir şekilde oturamıyorum ve mahalle sakini de tedirgin.