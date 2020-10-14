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AA
Haber Giriş: 14.10.2020 - 01:34 | Son Güncelleme:

Sivas'ta bıçaklı kavga! 1 ağır yaralı

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Sivas'ta bıçaklı kavga! 1 ağır yaralı
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Sivas'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

U.Y. (20) ile Ç.E. ve M.Ç. arasında Tuzlugöl Mahallesi'nde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.E. ve M.Ç, U.Y'yi bıçakla yaraladı.

Ağır yaralı halde Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan U.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Ç.E. ve M.Ç. ise İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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