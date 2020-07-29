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Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 29.07.2020 - 16:43,Son Güncelleme:

Sivas'ta bayram alışverişinde sosyal mesafe unutuldu

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Sivas'ta bayram alışverişinde sosyal mesafe unutuldu
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SİVAS'ta, Kurban Bayramı için alışverişe çıkanlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştururken, çoğunluğun sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Türkiye genelinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı'na 2 gün kala vatandaşlar, alışveriş için çarşı ve pazarlara akın etti. Vatandaşlar, şeker ve tatlı satışı yapan iş yerleri, giyim mağazaları ve seyyar satıcılardan alışveriş yaptı. Ayrıca banka önleri ve PTT önünde de yoğunluk yaşandı. Sokağa çıkanların koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma kuralına uydukları fakat sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri görüldü. Caddelerde görevlendirilen polis ekipleri, maskesi olmayan ve doğru takmayanları sık sık uyardı.

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