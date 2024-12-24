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Sivas'ta baygın bulunan kadın hastanede hayatını kaybetti! Eşinin polisteki sorgusu sürüyor

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#Sivas#Su Şehri#Gonca Özdemir
Sivasta baygın bulunan kadın hastanede hayatını kaybetti Eşinin polisteki sorgusu sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 14:16

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yatağında baygın bulunup, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 33 yaşındaki Gonca Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı. Gözaltındaki eşi T.Ö.'nün polisteki sorgusu sürerken; ilk ifadesinde cinayet iddiasını kabul etmediği öğrenildi. Öte yandan Gonca Özdemir'in arkadaşına eşinin kendisine uyguladığı şiddetten bahsettiği, sonunda da 'Artık beni öldürmesini bekliyorum' ifadelerini kullandığı görüldü.

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Olay, dün sabah saatlerinde Suşehri ilçe merkezinde Taşköprü Mahallesi'nde meydana geldi. T.Ö., sağlık ekiplerini arayıp, uyandırmak istediği eşi Gonca Özdemir'i baygın halde bulduğunu belirterek yardım istedi. Bilinci kapalı olarak Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, hayatını kaybetti.

Vücudunda darp benzeri izlerine rastlanan Gonca Özdemir'in cenazesi otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. Otopsi işleminin ardından kadının cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatılırken, eşi T.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sivasta baygın bulunan kadın hastanede hayatını kaybetti Eşinin polisteki sorgusu sürüyor

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TABUTA GELİNLİK KONULDU

Gonca Özdemir'in cenazesi, ilçeye bağlı Gökçakaş köyüne götürüldü. Köy camisinde öğle vakti Özdemir için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız ile Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, yakınları ve köylüler katıldı. Namazın ardından Özdemir'in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi. Özdemir'in tabutunun üzerine gelinliğinin konulduğu görüldü.

"ARTIK BENİ ÖLDÜRMESİNİ BEKLİYORUM"

T.Ö.'nün İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu sürerken, şüpheli eşin ilk ifadesinde; cinayet iddiasını kabul etmediği öğrenildi. Öte yandan Gonca Özdemir'in madde bağımlısı olduğu öğrenilen eşi ile sürekli sorunlar yaşadığı, ancak çocuklarını korumak için sessiz kaldığı iddia edildi. Özdemir'in Ülker isimli bir arkadaşı ile sosyal medyadan yaptığı mesajlaşmalar da dikkat çekti. Özdemir'in eşinin kendisine uyguladığı şiddetten bahsettiği, sonunda da 'Artık beni öldürmesini bekliyorum' ifadelerini kullandığı görüldü.

Sivasta baygın bulunan kadın hastanede hayatını kaybetti Eşinin polisteki sorgusu sürüyor

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#Sivas#Su Şehri#Gonca Özdemir

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