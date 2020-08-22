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Hüsnü Ümit AVCI- Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 22.08.2020 - 17:58 | Son Güncelleme:

Sivas'ta bahçede mangal yaparken doğal gaz borusunu patlattı!

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Sivas'ta bahçede mangal yaparken doğal gaz borusunu patlattı!
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SİVAS'ta, bahçesinde mangal yapmak isteyen Mehmet Ali Yıldırım, kazdığı çukurun içindeki doğal gaz borusunu patlattı. Patlama paniğe yol açtı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kadıburhanettin Mahallesi Demiryolu Caddesi'ndeki Mehmet Ali Yıldırım'a ait müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Yıldırım, evinin bahçesini kazarak açtığı çukurda tandır yapmak istedi. İddiaya göre dün akşam saatlerinde bahçesini kazan Yıldırım, çukurda ateş yakarak yemeğini pişirdi.

Bugün sabah saatlerinde evinden çıkarak çarşıya giden Yıldırım, eve geldiğinde oturma odasının penceresinden bir ses ve gaz kokusu aldı. Pencereden baktığında bahçesinde kazdığı çukurdan doğal gaz çıktığını fark etti. Eve giden doğal gaz borusunu patladığını anlayan Yıldırım, polis, itfaiye ve doğal gaz ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Gaz kısa sürede ekiplerin müdahalesi ile kesildi. 

Yıldırım çarşıdan gelip eve girdiğinde sesi duyduğunu anlatarak, "Dışarıya çıktığımda doğal gaz patlaması ile karşılaştım. Allah'tan doğal gaz olduğunu anladım. Sonradan ateş falan yakmadık. Burayı mangal yapmak için tandır şeklinde kazdık. Şükür bir sıkıntı çıkmadı" dedi. 

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