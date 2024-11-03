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Sivas'ta arazide bebek cesedi bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Sivas#Polis#Cinayet
Sivasta arazide bebek cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 13:25

Sivas'ta arazide bebek cesedi bulundu. Yapılan kontrolde bebeğin bazı uzuvlarının olmadığı tespit edildi. Polis ekipleri, bebeğin bulunduğu bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

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Alınan bilgiye göre, Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde hareketsiz halde bebek görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sivasta arazide bebek cesedi bulundu

Yapılan kontrolde hayatını kaybettiğini belirlenen bebeğin bazı uzuvlarının olmadığı tespit edildi.

Sivasta arazide bebek cesedi bulundu

Kimliği belirlenemeyen bebeğin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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#Sivas#Polis#Cinayet

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