Sivas'ta aranan hükümlü, 'gizli odada' yakalandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2025 17:51

Sivas'ta güveni kötüye kullanma suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl, 3 ay, 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. kendisine ait iş yerindeki evrak dolabının arkasındaki gizli odada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ile İstihbarat Şube ekipleri hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan 12 yıl, 3 ay, 14 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Hükümlünün kendisine ait iş yerinde saklandığı tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından iş yerinde yapılan aramada duvara sabit vaziyette bulunan evrak dolabının arkasında gizli bir oda olduğu belirlendi. Odanın içinde yapılan aramada O.K. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen O.K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

