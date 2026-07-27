×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sivas’ta ağaca tırmanan otizmli çocuk inemeyince devreye itfaiye girdi

Güncelleme Tarihi:

#Sivas#Otizm#Çocuk Güvenliği
Sivas’ta ağaca tırmanan otizmli çocuk inemeyince devreye itfaiye girdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 15:06

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bahçedeki ağaca tırmanan fakat geri inemeyen 8 yaşındaki otizmli İ.G., mahalle sakinlerini harekete geçirdi. İhbar üzerine Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'na sevk edilen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ağaca çıkarak mahsur kalan çocuğu kurtarıp ailesine teslim etti.

Haberin Devamı

 

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Olay, Yıldırım Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Otizm rahatsızlığı bulunan İ.G. isimli kız çocuğu, bahçede bulunan ağaca tırmandıktan sonra geri inemedi.

Sivas’ta ağaca tırmanan otizmli çocuk inemeyince devreye itfaiye girdi

Durumu fark eden mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye sevk edilen Şarkışla Belediyesi İtfaiye ekipleri, merdivenle ağaca çıkarak mahsur kalan İ.G.'yi indirip ailesine teslim etti.

Sivas’ta ağaca tırmanan otizmli çocuk inemeyince devreye itfaiye girdi

Mahalle sakinlerinden Hakan Töre, "Evde oturuyordum. Bir bağırtı duydum, aşağı indim, otizmli bir çocuk ağaca çıkmış, inemiyordu. Şarkışla İtfaiyesi'ne haber verdik. Sağ olsunlar hemen acil bir şekilde yetişerek çocuğu kurtardılar" dedi.

Gözden KaçmasınKayseri’deki Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi’nde yaz mesaisi: Hayvanlara buzlu meyve kokteyliyle serinlikKayseri’deki Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi’nde yaz mesaisi: Hayvanlara buzlu meyve kokteyliyle serinlikHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivas#Otizm#Çocuk Güvenliği

BAKMADAN GEÇME!