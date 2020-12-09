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Hüsnü Ümit AVCI/DHA
Haber Giriş: 09.12.2020 - 14:00 | Son Güncelleme:

Sivas'ta ağaç dalı üzerinde bulundu! Üzücü görüntü...

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Sivas'ta ağaç dalı üzerinde bulundu! Üzücü görüntü...
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Sivas'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, bir ağaç dalının üzerinde ölü bulundu.

Sivas'ta merkeze bağlı Hıdırnalı köyü yakınlarında bir ağaç dalının üzerinde vaşak ölüsü bulundu. Arazide gezen köylülerden Ramazan İmece, bölgede nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan vaşağın ölüsüyle karşılaştı. Avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen vaşağın vücudunda yaralar bulunuyor.

Sivasta ağaç dalı üzerinde bulundu Üzücü görüntü...


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