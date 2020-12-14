Son dakika haberi... Sivas'ta acı olay! 12 yaşındaki kız çocuğu evde ölü bulundu

Olay, saat 17.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Sularbaşı Caddesinde meydana geldi.

T.A. ve İ.A. çiftinin iki çocuğundan ilki olan T.A.'nın intihar ettiği düşünülüyor.

İddiaya göre; ailesi küçük kızı boruya asılı halde buldu.

Anne hemen sağlık ekiplerine haber verdi. T.A. olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ancak burada doktorların yaklaşık 1 saat süren müdahalelerine rağmen kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.