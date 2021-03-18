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HaberlerGündem HaberleriSivas'ta 62 yerleşim yeri yolu, kardan kapandı
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Eraydın AYTEKİN- Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 18.03.2021 - 10:48 | Son Güncelleme:

Sivas'ta 62 yerleşim yeri yolu, kardan kapandı

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Sivas'ta 62 yerleşim yeri yolu, kardan kapandı

SİVAS'ta, dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle köy ve mezralardan oluşan 62 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Sivasta 62 yerleşim yeri yolu, kardan kapandı
Sivas'ta, dün etkili olan sağanağın ardından akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Yağış, gece boyunca aralıklarla devam etti. Kar yağışı özellikle Şarkışla ve Zara ilçelerinde etkili oldu. Yağış nedeniyle bu ilçelere bağlı köy ve mezralardan oluşan 62 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yerleşim yeri yollarının yeniden açılması için çalışma başlattı. Şehirler arası yollarda ise herhangi bir sıkıntı olmadığı belirtildi.

 

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