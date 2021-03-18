Sivas'ta 62 yerleşim yeri yolu, kardan kapandı

Sivas'ta, dün etkili olan sağanağın ardından akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Yağış, gece boyunca aralıklarla devam etti. Kar yağışı özellikle Şarkışla ve Zara ilçelerinde etkili oldu. Yağış nedeniyle bu ilçelere bağlı köy ve mezralardan oluşan 62 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yerleşim yeri yollarının yeniden açılması için çalışma başlattı. Şehirler arası yollarda ise herhangi bir sıkıntı olmadığı belirtildi.

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