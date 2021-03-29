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Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 29.03.2021 - 13:59 | Son Güncelleme:

Sivas'ta 3 katlı binada baca yangını

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Sivas'ta 3 katlı binada baca yangını

SİVAS'ta 3 katlı bir apartmanın çatısındaki bacada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sivasta 3 katlı binada baca yangını
Yangın, saat 12.00 sıralarında Çayyurt Mahallesi Sularbaşı Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı Künili Apartmanı'nın çatısında çıktı. Çatıda bulunan bacadan alevlerin çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Polis, yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.

 

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