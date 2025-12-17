×
Gündem Haberleri

Sivas'ta '3,5 milyar TL'lik' operasyon! Ev ve iş yerlerine baskın yapıldı: 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2025 12:31

Sivas'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, suç örgütü kurarak tefecilik ve yağma yöntemiyle 3,5 milyar TL haksız kazanç sağlayan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ve Şarkışla ilçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, yağma, tehdit, ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefete yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. 

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü, 2 bin 897 tabanca mermisi, çok sayıda dijital materyal, borç defterleri, senetler, çekler ve çek defteri ele geçirildi. Şüphelilerin temasa geçtiği kişilerden yaklaşık 3,5 milyar TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. 

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 

