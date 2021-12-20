Sivas'ta 234 yerleşim yeri kardan kapandı

Haberin Devamı

Kentte kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle il genelinde köy ve mezralardan oluşan 234 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapalı yolların İmranlı, Zara ve Gürün ilçelerinde yoğunlukta olduğu öğrenildi.

İl Özel İdaresi ekipleri de yolların yeniden açılması için çalışma başlattı. Ekipler çalışmalarını yürütürken, yollarda sıkıntı yaşayanlara da yardım ediyor.

Öte yandan Suşehri ilçesi Kaleköy yolunda yoğun yağışın etkisiyle kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobil, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu iş makinesiyle halatla çekilerek kurtarıldı.