HABERLERGündem Haberleri

Sivas'ta 23 yaşındaki inşaat işçisinin feci ölümü! Beton kalıbına düştü

Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2026 16:48

Sivas'ta devrilen beton pompasının kolunun çarpmasıyla kalıbın içine düşen 23 yaşındaki işçi Bekir Can Kadaş, hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Ahmet Turan Gazi Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 2'nci kısımda yer alan bir fabrika inşaatında meydana geldi. İnşatta kalıp dökümü sırasında, beton pompasının devrilen kolu kalıp işçisi Bekir Can Kadaş'a çarptı. Kadaş, dengesini kaybederek beton dökülen kalıbın içine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bekir Can Kadaş ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kadaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bekir Can Kadaş'ın cenazesi otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

