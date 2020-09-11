Sivas'ta 17 kişiye 53 bin 550 lira korona cezası

İlçedeki denetimlerde karantina ihlali yapan 4 kişiye, 12 bin 600 lira para cezası kesildi. Bu kişiler karantina süreçlerini tamamlamak üzere Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurda gönderildi. Ayrıca koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 kamu görevlisine de 6 bin 300 lira ceza kesildi. İlçede yasak olmasına rağmen kahvehanede oyun oynayan 11 kişiye ise 34 bin 650 lira para cezası uygulandı.