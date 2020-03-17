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Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 17.03.2020 - 11:28,Son Güncelleme:/

Sivas'ta 124 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

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Sivas'ta 124 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
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SİVAS'ta 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle 124 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı.

Kentte dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle 124 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı. Belediye ve Karayolları ekipleri, kapalı yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle park halindeki araçların üzerleri karla kaplanırken, Cumhuriyet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

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