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Mert Taha VAROL-Arife Defne ARSLAN/ SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 27.07.2020 - 15:20,Son Güncelleme:

Sivaslılar 38 derece sıcakta bunaldı

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Sivaslılar 38 derece sıcakta bunaldı
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SİVAS'ta hissedilen hava sıcaklığının 38 dereceyi bulması kentte yaşayanları zorladı. Sıcaktan bunalanların ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştığı görüldü.

Sivaslılar 38 derece sıcakta bunaldı
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da sıcak havadan bunalanlar serinlemek için çeşitli yollara başvurdu. İl genelinde genellikle serin geçen yaz mevsimine alışık olan vatandaşlar, bu yıl yükselen hava sıcaklığından olumsuz etkilendi. Hissedilen hava sıcaklığının 38 dereceye ulaştığı kentte vatandaşlar gölgelik yerleri tercih ederek yakıcı güneş ışığından korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşların da mendillerini ıslatıp başına koyarak serinledikleri görüldü. Sivas'ta sıcak havaya alışkın olmadıklarını belirten kent halkı, bunaltıcı sıcaklığa rağmen dışarıya çıktıklarını söyledi. Meteoroloji verilerine göre kentte yüksek hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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