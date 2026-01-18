×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

'Yiğido'yu yakan soğuk testi! Sivaslı esnaf hayatının şokunu yaşadı: Havaya attı, acı içinde kıvrandı

Güncelleme Tarihi:

#Sivas#Test#Sosyal Medya
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2026 13:46

Sivas’ta soğuk havayı test etmek isteyen esnaf Raşit Yıldırım, gökyüzüne fırlattığı sıcak suyun üzerine dökülmesi sonucu yanarak yaralandı.

Haberin Devamı

Kızılırmak Mahallesi'nde kahvaltı salonu işleten Raşit Yıldırım, kentte etkili olan soğuk havayı test etmek için sıcak suyu gökyüzüne doğru fırlatarak donduğunu göstermek istedi. Bu sırada üzerine sıcak su dökülen Yıldırım, yaralandı.

Yiğidoyu yakan soğuk testi Sivaslı esnaf hayatının şokunu yaşadı: Havaya attı, acı içinde kıvrandı

Vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan Yıldırım, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne giderek tedavi oldu. Yıldırım'ın yandığı an cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gözden KaçmasınMeteorolojiden yeni kar uyarısı İstanbulda beklenen yağış başladı: Hava buz gibi... | Bu illerde yaşayanlar dikkatMeteoroloji'den yeni kar uyarısı! İstanbul'da beklenen yağış başladı: Hava buz gibi... | Bu illerde yaşayanlar dikkatHaberi görüntüle

Yiğidoyu yakan soğuk testi Sivaslı esnaf hayatının şokunu yaşadı: Havaya attı, acı içinde kıvrandı

Sivas'ta etkili olan soğuk havayı sosyal medyadaki takipçilerine göstermek için yaptığı deney sırasında yaralandığını söyleyen ve talihsiz bir kaza yaşadığını belirten Yıldırım, "Sıcak su ile test yapıyordum, dışarıda hava sıfırın altında 20 dereceydi.

Haberin Devamı

Yiğidoyu yakan soğuk testi Sivaslı esnaf hayatının şokunu yaşadı: Havaya attı, acı içinde kıvrandı

Semaverden direkt suyu aldım ve demliğe doldurdum. Gökyüzüne atmak isterken dengemi toparlayamadım ve su vücuduma geldi. Vücudumda yanıklar oluştu. Su havada buz tutar diye düşündüm ama maalesef kendimizi yaktık. Lütfen bu konuda daha dikkatli olalım" dedi.

Yiğidoyu yakan soğuk testi Sivaslı esnaf hayatının şokunu yaşadı: Havaya attı, acı içinde kıvrandı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivas#Test#Sosyal Medya

BAKMADAN GEÇME!