İnekleri için su sondajı yapıyordu: Sivaslı çiftçiye 88 metre derinlikte sürpriz

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Emre Keleş isimli çiftçi, ilçe merkezinde yapımına başladığı ahırda kullanılmak üzere su bulmak için su sondajı yaptırdı. 88 metreye inildiğinde zeminde güçlü bir şekilde, ham petrole benzeyen sıvı fışkırdı. Zeminden gelen tazyik petrol olabileceği düşünülen sıvı 30 metre yüksekliğe kadar çıktı. Sıvıdan numuneler alınarak ilgili kurumlara gönderildi. Ancak saatler sonra siyah çıkan sıvı griye dönüştü. Saatte yaklaşık 80 ton çıktığı düşünülen sıvının su olduğu değerlendirilirken Keleş, kuraklık yaşanan şu günlerde çıkan suya petrol kadar sevindi.

