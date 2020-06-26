MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSivas'ın Şarkışla ilçesinde giriş çıkışlarda kontrol uygulaması
GeriGündem Sivas'ın Şarkışla ilçesinde giriş çıkışlarda kontrol uygulaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 26.06.2020 - 17:08,Son Güncelleme:

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde giriş çıkışlarda kontrol uygulaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde giriş çıkışlarda kontrol uygulaması
Abone Olgoogle-news

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor.

İl Pandemi Kurulu, ilçede koronavirüs vakalarının artması üzerine giriş çıkışların kontrollü sağlanması kararı aldı. Kararın ardından polis ekipleri, ilçenin giriş ve çıkışlarında uygulama noktası oluşturdu. İlçeye giriş yapan araçlar polis ekipleri tarafından durdurulurken, görevliler araçtakilerin ateşlerini ölçerek maske veriyor. Köylerden ilçe merkezine gelenlere de polis ekipleri koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirme yapıyor. Ekipler, ilçeye giriş yapan araçlardaki vatandaşların kimlik bilgilerini de kayıt altına alıyor. Ayrıca ilçe merkezinde de cadde ve sokaklarda ateş ölçümü yapan ekipler, halkı maske takmaları konusunda uyarıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle