MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSivas'ın Koyulhisar ilçesindeki mahallede mutasyonlu virüs karantinası
GeriGündem Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki mahallede mutasyonlu virüs karantinası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 09.02.2021 - 17:12 | Son Güncelleme:

Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki mahallede mutasyonlu virüs karantinası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki mahallede mutasyonlu virüs karantinası
Abone Olgoogle-news

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı mahalle, tespit edilen mutasyonlu koronavirüs vakası nedeniyle tedbir amacıyla karantinaya alındı.

Mutasyona uğramış koronavirüsün Türkiye'de de görüldüğünün açıklanmasından sonra Sağlık Bakanlığı'nca illere gönderilen kitlerle yapılan taramalarda Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki Şeyhler Mahallesi'nde mutasyonlu virüs vakası tespit edildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda temaslıların olabileceği şüphesiyle ve bulaş riskinin azaltılması amacıyla mahallede bugün saat 15.00 itibarıyla karantina uygulaması başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle