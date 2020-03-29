Sivas'ın İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Sivas'da Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Sivas, tarihi Hititler dönemine kadar uzanan eski yerleşim yerlerinden biridir. Bu şehir Türkler için ticaret merkezi, beylik başkenti ve ulusal kongre alanı olma özellikleri taşımaktadır. Şehir, büyük bir coğrafi alanı kapsadığı için farklı kültürel özellikleri içerisinde barındırmaktadır.

Sivas İlçeleri

Sivas, yüzölçümüne bakıldığında Türkiye’nin en büyük ikinci ili olma unvanına sahiptir. Bu kapsamda Sivas’ın toplamda 17 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler; Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gölova, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli ve Zara’dır. Bunlara ek olarak şehir merkezi de ilçe sınıfına dahil edilmektedir.

Sivas Hangi Bölgede?

Sivas, İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan en eski kentlerden birisidir. Toprakları oldukça geniş olduğu için; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin kültürleri ile sentezlenmiş bir yaşam biçimine sahiptir. Şehir; Ordu, Tokat, Erzincan, Giresun, Yozgat, Malatya, Kayseri ve Kahramanmaraş ile komşu olma özelliği taşımaktadır.

Sivas Gezilecek Yerler

Sivas turizm açısından incelendiğinde; tarihi yapılar, doğal güzellikler, kaplıca ve kayak turizmi ile ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda Sivas gezilecek yerler doğal güzellik ve tarihi yapılar olmak üzere iki başlıkta toplanabilmektedir. Bu kapsamda bölgede güzel manzaralar sunan göller; Gökpınar Gölü, Tödürge Gölü ve Hafik Gölü’dür. Gürün’de yer alan Gökpınar Gölü, kirletilmeden günümüze ulaşabilmiş nadir göller arasındadır. Aynı bölgede gezilebilecek bir diğer güzellik de Şuğul Vadisi’dir. Zara’da bulunan Tödürge Gölü, genellikle balık avlamak için kullanılmaktadır. Kendisine ait bir efsanesi de olan bu göl çevresinde farklı kuş türleri de yaşamaktadır.

Kangal Balıklı Kaplıca da Sivas’a gidince mutlaka uğranılması gereken yerler arasındadır. Bu kaplıcada bulunan balıkların; egzama, sedef gibi hastalıklara ve diğer tüm vücut yaralarına iyi geldiği görülmektedir. Balıklı Kaplıca, Sivas merkezine yaklaşık 90 kilometre, Kangal ilçe merkezine ise yalnızca 13 kilometre uzaklıktadır.

Sivas Tarihi Yerler

Tarihi yer ve yapılar Sivas gezilecek yerler listesinin büyük bir kısmını kapsamaktadır. Bu kapsamda özellikler medreseler, tarihi yapılar arasında oldukça dikkat çekmektedir. Çifte Minareli Medrese, Şifaiye Medresesi, Gök Medrese ve Buruciye Medresesi kendilerine has özellikleri ile hala ayakta duran yapılar arasındadır. Bunlardan; Gök Medrese, Şifaiye ve Buruciye Medreseleri Selçuklular tarafından yaptırılmıştır. Bu medreselerin mimarileri de Selçuklu döneminden izler taşımaktadır. Yalnızca Çifte Minareli Medrese İlhanlı Devleti veziri tarafından yaptırılmıştır. Ulu Cami ve Sivas Kongre Binası ise en fazla ziyaretçi görülen mekanlardır.

Divriği Ulu Cami

Ulu Cami, Anadolu’nun en eski camilerinden biri olma özelliğine sahiptir. Yapı, Selçuklular tarafından yaptırılmış olup, mükemmel bir mimarlık ve mühendislik örneğidir. Günün belli saatlerinde cami kapısında oluşan gölgede Kuran-ı Kerim okuyan bir adam figürü görülmektedir. Cami, bu özelliği ile binlerce turistin uğrak noktası haline gelmektedir. Divriği Ulu Cami, 1985 senesinde UNESCO tarafından “Dünya Mirası” listesine alınmıştır.

Sivas Kongre Binası

Sivas’ın Türkiye tarihindeki en önemli özelliği, Kurtuluş Savaşı döneminde ulusal bir kongreye ev sahipliği yapmasıdır. 1892 senesinde Vali Mehmet Bey tarafından yaptırılan lise binası, 1919 senesinde kısa bir süreliğine kongre merkezi olarak kullanılmıştır. Kongre sonrasında Mustafa Kemal ve arkadaşları bir süre daha bu binada kalmaya devam etmişlerdir. Bina 1990 senesinde müze haline getirilmiştir.