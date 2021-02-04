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Kadriye GÜLSOY/GÜRÜN (Sivas) (DHA)
Haber Giriş: 04.02.2021 - 11:59 | Son Güncelleme:

Sivas'ın Gürün ilçesinde 1 haftadır koronavirüs vakası görülmedi

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Sivas'ın Gürün ilçesinde 1 haftadır koronavirüs vakası görülmedi
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Sivas'ın Gürün ilçesinde uygulanan koronavirüs tedbirleri sonrası 1 haftadır yeni pozitif vakaya rastlanılmadı.

Sivas'ın köyleriyle birlikte 17 bin nüfusa sahip Gürün ilçesinde uygulanan sıkı tedbirler sonrası 1 haftadır yeni koronavirüs vakası görülmedi. Kaymakam Kadir Algın, tedbirlere uyumun devam etmesi gerektiğini belirterek, "İlk günden itibaren koronavirüs tedbirlerinin harfiyen uygulandığı ilçemizde, vaka bulunmamasına rağmen Gürünlüler evlerinden çıkmıyor. Koronavirüs salgınıyla birlikte devletimizin aldığı kararları ilçemizde, harfiyen yerine getiriliyor. Virüsün bir haftadır ilçemizde görülmemesi, bundan sonra da görülmeyeceği anlamına gelmiyor. Virüsün sıfıra indirilmesi, bu alınan kararları doğru bir şekilde uygulamamız ile doğru orantılıdır. Gürünlüler evlerinde kalarak, hem kendilerini hem komşularını hem sevdiklerini hem de ilçelerini bu virüsten korumuştur. Bu nedenle tüm Gürünlülere teşekkür ediyorum" dedi.

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