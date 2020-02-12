Sivas'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin adliye mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde bulunan ve "patates hat" olarak bilinen "operasyonel hat" kullandığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bu kapsamda Sivas, Kayseri ve Aksaray'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, görevde bulunan zabıt katipleri R.D. ve A.Ü, infaz koruma memurları S.M. ve T.Y, ihraç edilen cezaevi müdürü H.Y, Sivas Sağlık Müdürlüğünden ihraç edilen E.Ç, muhasebeci M.D. ile A.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin Sivas Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.