Sivas ve Nevşehir'de okullar tatil mi?

Sivas'ta ve Nevşehir'de bugün okullar tatil mi sorusu sabah saatlerinde gündemde yer aldı. Okula gitmeden önce araştırmalarını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri il olan Sivas ya da Nevşehir'de okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Peki, Sivas'ta ve Nevşehir'de okullar tatil mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

SİVAS'TA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Sivas Valisi dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;

"Hava durumu 0'ın altında kalsa da sizlerin moral, motivasyon ve eğitim aşkı hep pozitif maşaAllah

Okulunuzu, öğretmenlerinizi çok özlediğinizin farkındayım. Sabah biraz sıkı giyinmeniz okula sağlıklı bir şekilde ulaşmanız için yeterli olacaktır sevgili çocuklar. İyi dersler"

NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda oluşan yoğun buzlanmadan dolayı taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.



Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kara yollarındaki buzlanma nedeniyle il genelindeki taşımalı eğitim ve rehabilitasyon merkezleri yarın tatil edildi.



Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yoğun yağan karın oluşturduğu olumsuz koşullar ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle Nevşehir merkeze ve ilçelerine bağlı tüm beldelerle, köy okullarındaki, rehabilitasyon merkezlerindeki eğitim ve öğretim ile taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verme kararı alınmıştır. Yine kendi imkanlarıyla veya toplu taşıma ile il merkezine veya ilçe merkezlerine gelen öğrencilerimiz de 1 gün izinli sayılacaktır. Ayrıca tüm hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel de aynı gün izinli sayılacaktır."