Sivas Valisi Yılmaz Şimşek göreve başladı

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Niğde Valisi olarak görev yaparken son kararname ile Sivas’a atanan Vali Yılmaz Şimşek, tarihi Valilik Binası önünde çiçeklerle karşılandı. Karşılamaya gelen il protokolü ile tek tek tanışarak makamına geçen Şimşek burada basın mensupları ile bir araya geldi.

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Sivas’ın Doğanşar ilçesinde 1996 yılında kaymakam vekili olarak görev yaptığını anımsatarak yeni görevinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eden Şimşek, "Bu görevi bana layık gören, tevdi eden başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve devlet büyüklerimize şükranlarımızı arz ediyorum. Sivas’ı biraz tanıyorum, inşallah kısa sürede daha çok tanıyacağım. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, yiğitler diyarı, yiğidolar memleketi, sultan şehir bir ilde vali olarak görev yapmak benim için büyük bir onur, gurur ve mutluluktur. İnşallah Sivasımız için en güzelini yapma gayreti içerisinde olacağız. Sivas’ın gelişmesi, kalkınması ve daha üst noktalara çıkması için gece gündüz çalışacağız. Tabi bunu yaparken toplumun tüm kesimleriyle birlikte hareket edeceğiz, toplumun tüm kesimlerini kucaklayacağız. Onlarla işbirliği yapacağız, onların fikirlerinden yararlanacağız, sürekli istişare içerisinde olacağız. İnanıyorum ki onlar da bizlere hep destek olacaktır. Verecekleri destekler için şimdiden milletvekillerimize, siyasi parti başkanlarımıza, üniversitelerimize, belediye başkanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, odalarımıza, muhtarlarımıza herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu göreve atanmamız hayırlı ve uğurlu olur, Allah bizi mahcup etmez" dedi.

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