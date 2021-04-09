Sivas Posta Kodu kaçtır? Sivas ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodları dünyanın birçok ülkesinde kullanılan rakam ve bazen de harflerden oluşan kodlarıdır. Ülkemizde ise posta kodları 5 adet rakamdan oluşmaktadır.

Sivas Posta Kodu Kaçtır?

Sivas yönündeki gönderilerinize posta kodu yazmanız, toplama merkezlerinde daha hızlı ayrılmasını sağlayacaktır. Bu sayede postanız ilk ayrılanlar arasında olacak ve dağıtım merkezine ilk parti posta ile ulaşacaktır.

Yazacağınız 5 rakamlı posta kodu sayesinde gönderiniz hızlı bir şekilde dağıtıma çıkacaktır. Ayrıca adreste oluşabilecek yazım yanlışı gibi hatalardan kaynaklı aksaklıklarında önüne geçilebilecektir. Sivas ili için yapacağınız gönderilerde 58000 olan kodu yazarak işlemlerin kolay ve seri hale gelmesine yardımcı olacaksınız. Gönderinizin güvenli bir şekilde teslim edilmesini sağlamış olacaksınız.

Sivas İli ve İlçelerinin Posta Kodları

Sivas iline bağlı ilçelerin her biri için özel posta kodları bulunmaktadır. Posta kodları ilk iki hanesi ili gösterirken son 3 hane ilçe ve mahallelerle ilgili olarak değişebilmektedir. Bu nedenle Sivas iline yapacağınız gönderilerde ilçeye ait kodu öğrenerek doğru kodu kullanmanız önemlidir. Bu şekilde gönderinizin adrese güvenli şekilde teslim edilmesini hızlandırmış olabilirsiniz.

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