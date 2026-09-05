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Sivas Kongresi’nin 107. yılı… Erdoğan: Sivas Kongresi tarihi dönemeç

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#Sivas Kongresi#Erdoğan#Milli Mücadele
Sivas Kongresi’nin 107. yılı… Erdoğan: Sivas Kongresi tarihi dönemeç
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2026 02:11

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi’nin 107’nci yıldönümü mesajında, Sivas Kongresi’nin milli mücadeledeki tarihi önemine ve günümüze ışık tutan ruhuna dikkat çekti.

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Erdoğan yayımladığı mesajda özetle şu ifadelere yer verdi: Sivas Kongresi, Anadolu’da farklı cephelerde faaliyet gösteren milli güçlerin müşterek bir ideal etrafında birleşmelerini sağlayan tarihi bir dönemeçtir. Kongre ile milletimizin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceği; birbirine sımsıkı kenetlenerek, mücadeleye hazır olduğu bütün dünyaya ilan edilmiştir. Sivas Kongresi’nde hâkim olan milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, günümüzde de milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında en büyük gücümüzdür. Bundan 107 yıl önce imkânsızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim ve kararlılık bugün de Türkiye Yüzyılı hedefimizde en güçlü motivasyon kaynağımızdır. Sivas Kongresi’nin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor; bu kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

 

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#Sivas Kongresi#Erdoğan#Milli Mücadele

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