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Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü kutlanıyor

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#Sivas Kongresi#Özgür Özel#Celal Adan
Sivas Kongresinin 105. yıl dönümü kutlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 11:07

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sivas'ta, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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TBMM Başkanvekili Celal Adan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Sivas Kongresinin 105. yıl dönümü kutlanıyor

Çelenk sunma töreninin ardından Adan ve beraberindekiler, Sivas Kongresi'nin temsili canlandırması için Atatürk ve Kongre Müzesi'ne geçti.

Sivas Kongresinin 105. yıl dönümü kutlanıyor

Törene, Adan, Özel ve Destici'nin yanı sıra Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, milletvekilleri, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkanı Adem Uzun ve diğer protokol üyeleri katıldı.

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Sivas Kongresinin 105. yıl dönümü kutlanıyor

 

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#Sivas Kongresi#Özgür Özel#Celal Adan

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