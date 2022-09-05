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Sivas Kongresi'nin 103’üncü yıl gururu

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#Sivas Kongresi#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mustafa Şentop
Sivas Kongresinin 103’üncü yıl gururu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 07:00

Sivas Kongresi’nin 103. yılı kutlanırken Cumhurbaşkanı ve liderler mesaj yayınladı.

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ERDOĞAN: CUMHURİYET’İN TEMELLERİ ATILDI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: “Kurtuluş Savaşı’nın ilke ve hedeflerinin saptandığı, cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi’nin yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal ve tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

ŞENTOP: BU SOYLU MİLLETİN SESİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: “Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal ile tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyorum. 103 yıl önce Sivas’ın gök kubbesinde çınlayan o ses; hürriyet ve şerefinden vazgeçmemek için canından vazgeçen bu soylu milletin sesidir. Aynı azim, aynı ruhla...”

KILIÇDAROĞLU: AYNI RUH VE KARARLILIKLA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Milletin kayıtsız şartsız egemenlik isteğini ve mücadele kararlılığını simgeleyen Sivas Kongresi’nin 103. yılında; başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurtuluş mücadelesi veren kahramanlarımızı minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Onlar; yılmadılar, mücadeleden asla vazgeçmediler ve Türkiye Cumhuriyetimizin temellerini attılar. Bugün de aynı ruh ve kararlılıkla bizim mücadelemiz, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak için sürüyor. Başaracağız.”

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Sivas Kongresinin 103’üncü yıl gururu

KURTULUŞ’UN DÖNÜM NOKTASI

4 Eylül 1919 günü Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Sivas’ta toplanan kongre, Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktalarından biri ve Türkiye Cumhuriyeti’ne giden önemli bir basamak olarak nitelendiriliyor.

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#Sivas Kongresi#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mustafa Şentop

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