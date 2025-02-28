Sivas kararı için onama talebi

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KAYIPLARA KARIŞTILAR

Gerekçeli kararda, firari sanık Murat Songur’un 20 Eylül 1993 tarihinde, sanıklar Murat Karataş ile Eren Ceylan’ın ise 1 Haziran 1994 tarihinde tahliye oldukları, Yargıtay’ın 1996 yılında söz konusu sanıkların “anayasal düzeni cebren bozmaya kalkışmak” suçundan cezalandırılması gerektiği yönündeki kararının ardından, üç sanığın kayıplara karıştığı belirtildi. Kararda, yapılan bütün çalışmalara rağmen, sanıkların yurtdışında bulundukları ülkelerden iadesinin mümkün olmadığı anlatıldı.

LEHE HÜKÜMLER

Kararda, müşteki avukatların, sanıkların eyleminin insanlığa karşı suç kapsamında olduğu, bu suç yönünde zamanaşımı uygulanmasının mümkün olmadığını belirttikleri hatırlatıldı. Kararda suçun işlendiği tarihte, mevzuatta “İnsanlığa karşı suçlar” maddesinin bulunmadığı, bu nedenle lehe olan eski TCK hükümlerinin uygulandığı anlatıldı.

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SAVCILIK: HÜKÜM ONANSIN

Karara ilişkin temyiz başvurusu yapıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya ilişkin tebliğnamesini hazırlayarak, taraflara tebliğ etti. Tebliğnamede, “Müşteki avukatlarının zamanaşımı süresinin işlemeyeceği” yönündeki itirazların esastan reddi ile verilen hükmün onanması talep edildi. Dosyaya ilişkin nihai kararı Yargıtay 3. Ceza Dairesi verecek.