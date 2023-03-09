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Sivas GÃ¼rÃ¼n ilÃ§e merkezinde bulunan 'Hitit MaÄŸara Evleri', tarih severlerin dikkatini Ã§ekiyor. 4 bin yÄ±l Ã¶nce Hititliler tarafÄ±ndan barÄ±nmak iÃ§in yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len maÄŸara evleri gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle ise adeta ilkel bir apartmanÄ± andÄ±rÄ±yor.

5 katlÄ± ve onlarca odasÄ± olan bir apartmanÄ± andÄ±ran tarihi maÄŸara evleri turizme kazandÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar neticesinde 4 bin yÄ±l sonra Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtu.

Sivas GÃ¼rÃ¼nlÃ¼ olan Ä°stanbul Milletvekili Osman Boyraz'Ä±n destekleriyle maÄŸara evlerinin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndeki projenin ilk etabÄ± tamamlanarak ilÃ§e merkezindeki maÄŸara evler Ä±ÅŸÄ±klandÄ±rÄ±ldÄ±.

Ä°LK ETABI TAMAMLANDI

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Ä°stanbul Milletvekili Osman Boyraz, projenin ilk etabÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "MaÄŸara evlerin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ilÃ§e merkezinde var. Birde Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± GÃ¶kpÄ±nar yolu Ã¼zerinde var. BurasÄ± Hititler dÃ¶neminden yaklaÅŸÄ±k 4 bin yÄ±llÄ±k tarihi olan bir yer. GÃ¶rsel anlamda Ã§ok gÃ¼zel. Orada geÃ§miÅŸte bir yaÅŸam olmuÅŸ. Belki de DÃ¼nya'nÄ±n belki de TÃ¼rkiye'nin ilk gÃ¶kdelenleri yada apartmanlarÄ± olarak ifade ediyoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yaklaÅŸÄ±k 5-6 katlÄ± bir yer. Orada hayatÄ±n olduÄŸuna dair ipuÃ§larÄ± da var." dedi.Â

Boyraz, "BurayÄ± turizme kazandÄ±rmak iÃ§in mÃ¼cadelemizi yapÄ±yoruz. Bu noktada birinci etabÄ±nda ilÃ§e merkezinde ki belediyenin hemen arkasÄ±nda bulunan maÄŸaralar Ã¶denek Ã§Ä±kartÄ±larak, birinci etabÄ±nÄ± tamamladÄ±k. KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ±zÄ± sunuyorum bize destek oldular. Malatya Kayseri yolu Ã¼zerinde ki ve hemen yol kenarÄ±nda olan oldukÃ§a da geniÅŸ bir alanda bulunan maÄŸara evleri turizme sunmak adÄ±na bir takÄ±m projelerimiz var" ifadelerini kullandÄ±.

