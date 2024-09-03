Sivas-Erzincan sınırında otobüs devrildi! Yaralılar var

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Edinilen bilgiye göre kaza, saat 22.30 sularında Sivas-Erzincan karayolu Sivas'ın İmranlı ilçesi 10. kilometresinde meydana geldi. Erzincan istikametine gitmekte olan Yeşil Erciş firmasına ait 02 KD 571 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Olay yerine İmranlı Arama Kurtarma Ekibi (İMAYKUT) ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada yaralanan 24 yolcu ambulanslarla İmranli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.