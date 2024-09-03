×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sivas-Erzincan sınırında otobüs devrildi! Yaralılar var

Güncelleme Tarihi:

#Sivas-Erzincan Karayolu#Otobüs Kazası#İmranlı
Sivas-Erzincan sınırında otobüs devrildi Yaralılar var
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 23:42

Sivas-Erzincan karayolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 24 yolcu yaralandı. Kazada can kaybı yaşanmadı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 22.30 sularında Sivas-Erzincan karayolu Sivas'ın İmranlı ilçesi 10. kilometresinde meydana geldi. Erzincan istikametine gitmekte olan Yeşil Erciş firmasına ait 02 KD 571 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Olay yerine İmranlı Arama Kurtarma Ekibi (İMAYKUT) ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada yaralanan 24 yolcu ambulanslarla İmranli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Sivas-Erzincan sınırında otobüs devrildi Yaralılar var

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivas-Erzincan Karayolu#Otobüs Kazası#İmranlı

BAKMADAN GEÇME!